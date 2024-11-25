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Toyota возродит свой знаменитый спорткар

Toyota возродит свой знаменитый спорткар
Toyota Celica седьмого поколения
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Компания Toyota возродит знаменитую модель Celica, один из своих самых известных спорткаров, подтвердил глава компании Акио Тойода. «Мы будем строить Celica», — приводит слова Тойоды Motor1 со ссылкой на издание Best Car.

Слухи о возрождении Celica циркулируют уже больше года. Так, в октябре 2023-го Тойода признался, что Toyota получает множество запросов на этот счёт. Позже о желании возродить Celica заявил президент Toyota Цунедзи Сато.

Toyota Celica выпускалась более 30 лет — с 1970 по 2006 год. На протяжении этих лет модель претерпела немало изменений и стала одним из самых известных спорткаров Toyota. Кроме того, именно на базе Celica позднее появилась Supra, которая в данный момент является главным спорткаром марки.

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