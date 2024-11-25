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Найджел Мэнселл ответил, кого видит андердогом в «Феррари» — Хэмилтона или Леклера

Найджел Мэнселл ответил, кого видит андердогом в «Феррари» — Хэмилтона или Леклера
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Чемпион Формулы-1 1992 года Найджел Мэнселл поделился мнением о предстоящем переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Феррари». Британец присоединится к итальянской команде в следующем сезоне Формулы-1.

«Решив присоединиться к «Феррари», Льюис сделал самое волшебное, что только мог. Команда очень конкурентоспособна, и в следующем году они могут побороться за чемпионство. Мне всё равно, что кто-то говорит о Льюисе. Он просто великолепен. Я всегда был его поклонником. Сражаться с Шарлем Леклером будет нелегко, но, мне кажется, это будет здорово. Некоторые могут считать Льюиса андердогом, но я думаю, что эти люди совершат огромную ошибку. Он всех удивит. Возможно, ему потребуется пара тестов, чтобы освоиться, но я предвижу полное возрождение «Феррари». Это не значит, что Шарль не даст бой. Но для этого нужно быть более стабильным. Многие выигрывают гонки, но завоевание титулов – совсем другая история», – приводит слова Мэнселла Daily Mail.

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