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Мэнселл назвал условие, гарантирующее Хэмилтону восьмой титул в «Феррари»

Мэнселл назвал условие, гарантирующее Хэмилтону восьмой титул в «Феррари»
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Чемпион Формулы-1 1992 года британец Найджел Мэнселл выразил уверенность, что его соотечественник Льюис Хэмилтон сможет завоевать восьмой чемпионский титул в «Феррари». К итальянской команде Хэмилтон присоединится в следующем сезоне. Сейчас Льюис выступает за «Мерседес».

«Я готов рискнуть и гарантирую, что, если Льюис найдёт в себе мотивацию, у него будет ещё один чемпионский титул. Легко. В этой игре никогда не стоит говорить «никогда». Следующий сезон должен быть очень конкурентным. «Феррари» проделала хорошую работу, и, мне кажется, год будет невероятно захватывающим», — приводит слова Мэнселла Daily Mail.

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