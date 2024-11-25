Мэнселл назвал условие, гарантирующее Хэмилтону восьмой титул в «Феррари»

Чемпион Формулы-1 1992 года британец Найджел Мэнселл выразил уверенность, что его соотечественник Льюис Хэмилтон сможет завоевать восьмой чемпионский титул в «Феррари». К итальянской команде Хэмилтон присоединится в следующем сезоне. Сейчас Льюис выступает за «Мерседес».

«Я готов рискнуть и гарантирую, что, если Льюис найдёт в себе мотивацию, у него будет ещё один чемпионский титул. Легко. В этой игре никогда не стоит говорить «никогда». Следующий сезон должен быть очень конкурентным. «Феррари» проделала хорошую работу, и, мне кажется, год будет невероятно захватывающим», — приводит слова Мэнселла Daily Mail.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: