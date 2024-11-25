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Лео Туррини о конфликте Леклера и Сайнса: странно, что они начали ссориться только сейчас

Лео Туррини о конфликте Леклера и Сайнса: странно, что они начали ссориться только сейчас
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Известный автоспортивный обозреватель Лео Туррини высказался о конфликте между пилотами «Феррари» Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом на Гран-при Бразилии. После пит-стопа монегаску сообщили, что испанец не будет его атаковать, но Карлос обошел Шарля, и после финиша Леклер высказал несколько жёстких слов в адрес напарника.

«В известной с начала сезона «контрактной» ситуации даже странно, что Сайнс и Леклер начали ссориться только сейчас!

Боюсь, это классический случай, когда правы оба. Карлитос думает о том, чтобы провести оставшееся время в «красной» команде, действуя в своих интересах. И если это не вредит команде…

Леклер, который останется в «Феррари», считает, что его коллега не раз переступал черту. И с его точки зрения он тоже прав. Я бы добавил, что Шарль нацелен на второе место в чемпионате, но Карлосу это совершенно безразлично.

Отношения между этими гонщиками гораздо сложнее, чем могут себе представить некоторые из вас. Полуправда всегда складывается в полную ложь. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю… Так что никаких драм и удачи Шарлю в отношениях с Хэмилтоном», — написал Туррини в своём блоге.

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