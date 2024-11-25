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Хорнер: в Монце казалось, что чемпионат ускользает от «Ред Булл»

Хорнер: в Монце казалось, что чемпионат ускользает от «Ред Булл»
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о непростом для австрийской команды сезоне.

«Я бы сказал, что Майами стал поворотным моментом. Машиной было тяжело управлять, но Макс смог приспособиться и выжать из неё максимум. В последних гонках мы прибавили, однако в Монце казалось, что чемпионат ускользает от нас. Впереди предстоял ещё большой путь, а у нас было большое отставание от «Макларена», «Феррари» и даже от «Мерседеса».

Для меня переломной точкой стал Остин, где Макс выиграл спринт, оказался в первом ряду и поднялся на подиум. И, очевидно, Бразилия стала кульминацией по многим причинам. Выдающаяся гонка», — приводит слова Хорнера Motorsport.

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