Ферстаппен — о возможности выиграть еще больше титулов: нужна правильная команда

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признал, что для того, чтобы стать многократным чемпионом, одного таланта недостаточно, нужна ещё подходящая команда.

«Нужно иметь этот импульс. Нужна правильная команда, чтобы добиваться этого в течение длительного периода времени. Ещё больше титулов? Я не стремлюсь к этому. Конечно, если это произойдёт, то произойдёт.

Я, конечно, уже очень горжусь тем, что выиграл четыре титула. В конце концов, один титул или семь – вы всё равно чемпион, не так ли? Но, конечно, если вы можете повторить это несколько раз, это очень приятно. И, конечно, я знаю, что, если у нас снова появится такая возможность, даже с не самой быстрой машиной, мы всё равно захотим это [повторить]. Поэтому я всегда знаю, что когда сяду в машину, то выложусь по полной», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.