Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бывший напарник Шумахера опроверг слухи о присутствии Михаэля на свадьбе дочери

Бывший напарник Шумахера опроверг слухи о присутствии Михаэля на свадьбе дочери
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, напарник Михаэля Шумахера по «Бенеттону» Джонни Херберт высказался о слухах о появлении Михаэля на свадьбе его дочери Джины-Марии.

«По последним слухам, он присутствовал на свадьбе своей дочери. К сожалению, насколько я понимаю, это были фейковые новости, в них не было ни капли правды», — приводит слова Херберта FlashscoreUSA.

Джина Шумахер, дочь легендарного семикратного чемпиона Михаэля Шумахера, вышла замуж в конце сентября. Торжественное мероприятие прошло на семейной вилле Шумахеров на Мальорке. Практически сразу появились сообщения, что Михаэль мог находиться на свадьбе.

Шумахер получил травму головного мозга в декабре 2013 года во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. С того момента информация о состоянии здоровья Михаэля поступает крайне дозированно.

Материалы по теме
Култхард сравнил переход Хэмилтона в «Феррари» с возвращением Шумахера в Формулу-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android