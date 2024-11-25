Бывший напарник Шумахера опроверг слухи о присутствии Михаэля на свадьбе дочери

Бывший гонщик Формулы-1, напарник Михаэля Шумахера по «Бенеттону» Джонни Херберт высказался о слухах о появлении Михаэля на свадьбе его дочери Джины-Марии.

«По последним слухам, он присутствовал на свадьбе своей дочери. К сожалению, насколько я понимаю, это были фейковые новости, в них не было ни капли правды», — приводит слова Херберта FlashscoreUSA.

Джина Шумахер, дочь легендарного семикратного чемпиона Михаэля Шумахера, вышла замуж в конце сентября. Торжественное мероприятие прошло на семейной вилле Шумахеров на Мальорке. Практически сразу появились сообщения, что Михаэль мог находиться на свадьбе.

Шумахер получил травму головного мозга в декабре 2013 года во время отдыха на горнолыжном курорте из-за падения и удара головой о камень. С того момента информация о состоянии здоровья Михаэля поступает крайне дозированно.