Ферстаппен пошутил, что после 40 лет станет как сосиска в тесте

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пошутил, что после окончания карьеры будет вдоволь есть и станет как сосиска в тесте. Его подруга Келли Пике не в восторге от такой перспективы. Об этом они оба рассказали в документальном фильме Viaplay «Макс Ферстаппен: Анатомия чемпиона».

«Я снова набрал три, три с половиной килограмма. Но я сбросил их за одну неделю. После 40 это уже не работает? Когда мне будет 40, я больше не буду участвовать в гонках. Так что тогда я смогу есть всё, что захочу», — сказал Макс.

«Нет, нет, нет», — парировала Пике.

«Нет? Я стану как сосиска в тесте», — добавил Макс.