Йос Ферстаппен объяснил, почему он не приехал в Лас-Вегас отпраздновать титул Макса

Йос Ферстаппен объяснил, почему он лично не приехал на этап в Лас-Вегас, чтобы иметь возможность отпраздновать четвёртый чемпионский титул своего сына Макса.

«Я себя не очень хорошо чувствовал. У меня небольшой грипп, и я не хочу находиться рядом с Максом, опасаясь, что заражу его. Кроме того, конечно, есть ещё разница во времени. У меня самого в эти выходные ещё одна гонка, так что мне нужно немного подготовиться к ней», — приводит слова Йоса GP Blog.

Победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял еще один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших представитель «Феррари» Карлос Сайнс. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым.