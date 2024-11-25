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Йос Ферстаппен объяснил, почему он не приехал в Лас-Вегас отпраздновать титул Макса

Йос Ферстаппен объяснил, почему он не приехал в Лас-Вегас отпраздновать титул Макса
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Йос Ферстаппен объяснил, почему он лично не приехал на этап в Лас-Вегас, чтобы иметь возможность отпраздновать четвёртый чемпионский титул своего сына Макса.

«Я себя не очень хорошо чувствовал. У меня небольшой грипп, и я не хочу находиться рядом с Максом, опасаясь, что заражу его. Кроме того, конечно, есть ещё разница во времени. У меня самого в эти выходные ещё одна гонка, так что мне нужно немного подготовиться к ней», — приводит слова Йоса GP Blog.

Победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял еще один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших представитель «Феррари» Карлос Сайнс. Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») финишировал пятым.

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