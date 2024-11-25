Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер ответил, что чего ждёт от Переса, чтобы «Ред Булл» поборолся в Кубке конструкторов

Хорнер ответил, что чего ждёт от Переса, чтобы «Ред Булл» поборолся в Кубке конструкторов
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что нужно сделать Серхио Пересу в оставшихся двух гонках сезона-2024, чтобы у австрийской команды были шансы побороться в зачёте Кубка конструкторов.

«Послушайте, нам будет сложно побороться в Кубке конструкторов, но мы никогда не сдадимся. Макс был великолепен в этом году, однако нам нужно, чтобы Чеко поднялся немного выше в этих последних гонках, чтобы у нас был хоть какой-то шанс», — приводит слова Хорнера F1 Oversteer.

После 22-го этапа в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен («Ред Булл») досрочно завоевал титул чемпиона Формулы-1 сезона-2024. На его счету в личном зачёте 403 очка. У Ландо Норриса из «Макларена» на 63 очка меньше — 340. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (319 очков). У Серхио Переса 152 очка. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 608 очков, у итальянской команды «Феррари» 584 очка, а у «Ред Булл» — 555.

Материалы по теме
Хельмут Марко раскритиковал Переса после Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android