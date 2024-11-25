Хорнер ответил, что чего ждёт от Переса, чтобы «Ред Булл» поборолся в Кубке конструкторов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что нужно сделать Серхио Пересу в оставшихся двух гонках сезона-2024, чтобы у австрийской команды были шансы побороться в зачёте Кубка конструкторов.

«Послушайте, нам будет сложно побороться в Кубке конструкторов, но мы никогда не сдадимся. Макс был великолепен в этом году, однако нам нужно, чтобы Чеко поднялся немного выше в этих последних гонках, чтобы у нас был хоть какой-то шанс», — приводит слова Хорнера F1 Oversteer.

После 22-го этапа в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен («Ред Булл») досрочно завоевал титул чемпиона Формулы-1 сезона-2024. На его счету в личном зачёте 403 очка. У Ландо Норриса из «Макларена» на 63 очка меньше — 340. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (319 очков). У Серхио Переса 152 очка. В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 608 очков, у итальянской команды «Феррари» 584 очка, а у «Ред Булл» — 555.