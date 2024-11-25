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В «Макларене» поблагодарили «Мерседес» за то, что они сдержали «Феррари» в Лас-Вегасе

В «Макларене» поблагодарили «Мерседес» за то, что они сдержали «Феррари» в Лас-Вегасе
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поблагодарил команду «Мерседес» за сильное выступление на Гран-при Лас-Вегаса, поскольку это не позволило «Феррари» слишком сильно сократить отставание от британской команды в Кубке конструкторов.

«Обидно, что мы потеряли 12 очков в чемпионате. Но в то же время, учитывая, сколько проблем нам пришлось преодолеть в эти выходные, мы должны поблагодарить «Мерседес» за то, что они выступили так хорошо и заняли первое и второе места.

В противном случае «Феррари» представляла бы ещё бо́льшую угрозу в Кубке конструкторов», – приводит слова Стеллы Autosport.

После 22-го этапа сезона-2024 «Ред Булл» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 555 очков. У идущей на втором месте «Феррари» — 584, а у «Макларена» — 608.

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