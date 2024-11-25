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Ферстаппен: это мой лучший сезон в Формуле-1

Ферстаппен: это мой лучший сезон в Формуле-1
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен настаивает, что именно этот проблемный сезон является его лучшим в Ф-1, а не прошлый, когда он и его команда побили все рекорды по доминированию по ходу одного года.

«В прошлом году у меня была доминирующая машина, но я всегда чувствовал, что не все оценили то, чего мы достигли. Десять побед подряд, и, конечно, наша машина была доминирующей, но не настолько доминирующей, как думали люди.

Это, безусловно, мой лучший сезон, который я всегда буду вспоминать, потому что даже там, где у нас, возможно, не было идеальных настроек, мы всё равно были конкурентоспособны, наша машина была достаточно сильна, чтобы выигрывать гонки.

Поначалу казалось, что повторится прошлогодняя ситуация, но затем были спады, тяжелые времена, когда был дефицит темпа, мы не попадали на подиумы. Но мы всегда максимизировали свои результаты.

Возможно, через 20 лет, когда я буду на пенсии, эта гонка в Вегасе не войдёт в мою десятку лучших, но она всё равно будет важной, и просто оглядываясь на сезон, который у нас был, я бы сказал, что было довольно много неудач, но в каком-то смысле они многому меня научили. И я очень горжусь, как мы со всем этим справились и всё равно оказались на вершине», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

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