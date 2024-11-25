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Названа предполагаемая необычная причина поломки мотора на машине Гасли в Лас-Вегасе

Названа предполагаемая необычная причина поломки мотора на машине Гасли в Лас-Вегасе
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Мотор на машине Пьера Гасли на Гран-при Лас-Вегаса мог сломаться из-за повышенных нагрузок во время попытки француза обогнать гонщика «РБ» Юки Цуноду. К такому выводу пришёл проект Formula Data Analysis.

Перед своим пит-стопом Гасли опережал Цуноду, но из-за более длинной остановки японец вышел вперёд. Гоночный инженер Пьера посоветовал ему поднажать и вернуть позицию. Гасли смог это сделать, но при этом, судя по телеметрии, перекрутил двигатель. Пьер при обгоне разогнался до 361 км/ч, а обороты двигателя достигли 12 937 об/мин, после чего он взорвался.

Отмечается, что последняя – восьмая — передача у коробок передач «Рено» очень короткая и двигатель пришлось крутить до таких оборотов, которые он не выдержал. Дополнительным фактором мог стать горячий воздух от машины Цуноды.

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