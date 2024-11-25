Ален Прост: Ферстаппен не украл ни одного из своих четырёх титулов

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост настаивает, что Макс Ферстаппен полностью заслужил все свои титулы и может гордиться своими достижениями.

«Я рад быть в такой хорошей компании [четырёхкратных чемпионов]. Потому что нас всего трое с четырьмя титулами [Прост, Себастьян Феттель и Ферстаппен], но я помню, как ко мне присоединился Михаэль Шумахер, а затем появился Льюис Хэмилтон. И я помню, что Хуан Мануэль Фанхио был первым гонщиком с четырьмя титулами.

Быть четырёхкратным чемпионом мира — этим можно гордиться. И Макс может гордиться этим, оглядываясь на свою карьеру. Он не украл ни одного из своих титулов. Вам может немного повезти, как мне в 1986 году, но вы должны знать, как этого добиться.

То, чего он уже достиг, действительно поразительно. Ферстаппен, несомненно, особенный. Вы можете любить его или ненавидеть, но он точно не оставит вас равнодушным. У него есть эго, как и у многих великих чемпионов.

Добьётся ли он ещё большего? Когда я решил уйти из Формулы-1 в конце 1993 года, то не твердил себе, что мне нужны новые рекорды. Я просто хотел наслаждаться этим. Вероятно, то же самое касается и Макса. Ни один гонщик не может запланировать свои титулы. Это слишком непредсказуемо. Но в конечном итоге можно выиграть чемпионат, поскольку в этом году он выступил очень хорошо», — приводит слова Проста GP Blog.