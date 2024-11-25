General Motors достиг соглашения с Формулой-1 об участии в чемпионате с 2026 года

Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договоренности с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате с 2026 года. Об этом заявил покидающий свой руководящий пост в Liberty Media Грег Маффей.

«Учитывая планы дальнейшего роста Формулы-1 в США, мы всегда считали, что принятие в чемпионат такого впечатляющего американского бренда, как GM/»Кадиллак», и появление GM в качестве будущего производителя силовых установок может принести дополнительную ценность и интерес к спорту.

Мы отдаём должное руководству General Motors и их партнёрам за значительный прогресс в подготовке к участию в Формуле-1. Мы рады возможности продолжить процесс подачи заявки на участие команды «Кадиллак» в 2026 году», — говорится в заявлении Маффея.