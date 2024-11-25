Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

General Motors достиг соглашения с Формулой-1 об участии в чемпионате с 2026 года

General Motors достиг соглашения с Формулой-1 об участии в чемпионате с 2026 года
Аудио-версия:
Комментарии

Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договоренности с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате с 2026 года. Об этом заявил покидающий свой руководящий пост в Liberty Media Грег Маффей.

«Учитывая планы дальнейшего роста Формулы-1 в США, мы всегда считали, что принятие в чемпионат такого впечатляющего американского бренда, как GM/»Кадиллак», и появление GM в качестве будущего производителя силовых установок может принести дополнительную ценность и интерес к спорту.

Мы отдаём должное руководству General Motors и их партнёрам за значительный прогресс в подготовке к участию в Формуле-1. Мы рады возможности продолжить процесс подачи заявки на участие команды «Кадиллак» в 2026 году», — говорится в заявлении Маффея.

Материалы по теме
«Кадиллак» будет использовать в 2026 году моторы «Феррари» — Associated Press
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android