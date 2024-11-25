Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон рассказал, как следует развивать молодых гонщиков

Льюис Хэмилтон рассказал, как следует развивать молодых гонщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, как следует развивать молодых гонщиков, чтобы подготовить их к Ф-1.

«Мой совет: если бы у меня был молодой гонщик и я бы за ним присматривал, я бы оказал ему максимальную поддержку, не огораживая его от людей.

Социальные сети, СМИ и прочее не смогут повлиять на мышление этого молодого человека. Потому что, я думаю, речь идёт о том, чтобы, во-первых, дать людям возможность, а не сбивать их с ног, когда они совершают ошибки.

Кто из вас или кто-либо из присутствующих здесь, 18-летний, 19-летний, не совершал ошибок? И когда вы оказываетесь в центре внимания, это действительно, действительно очень тяжело. И поэтому мы должны поддерживать этих людей и давать им не один шанс, а два, просто продолжать поддерживать их и просто не осуждать их, потому что это просто неправильно», — приводит слова Хэмилтона GP Blog.

Материалы по теме
Хэмилтон высказался о Ферстаппене после чемпионства Макса в этом сезоне Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android