Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассказал, как следует развивать молодых гонщиков, чтобы подготовить их к Ф-1.

«Мой совет: если бы у меня был молодой гонщик и я бы за ним присматривал, я бы оказал ему максимальную поддержку, не огораживая его от людей.

Социальные сети, СМИ и прочее не смогут повлиять на мышление этого молодого человека. Потому что, я думаю, речь идёт о том, чтобы, во-первых, дать людям возможность, а не сбивать их с ног, когда они совершают ошибки.

Кто из вас или кто-либо из присутствующих здесь, 18-летний, 19-летний, не совершал ошибок? И когда вы оказываетесь в центре внимания, это действительно, действительно очень тяжело. И поэтому мы должны поддерживать этих людей и давать им не один шанс, а два, просто продолжать поддерживать их и просто не осуждать их, потому что это просто неправильно», — приводит слова Хэмилтона GP Blog.