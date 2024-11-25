Марио Андретти станет членом совета директоров «Кадиллак Ф-1»

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти станет членом совета директоров новой команды «Кадиллак Ф-1». Об этом сообщает NBC News.

«Формула-1 была моей первой любовью, и сейчас — 70 лет спустя — паддок Ф-1 по-прежнему остаётся моим счастливым местом. Я в полном восторге от «Кадиллака», Формулы-1, Марка Уолтера и Дэна Таурисса. Чтобы продолжать участвовать в этом этапе своей жизни, мне придётся ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю», — приводит слова Андретти NBC News.

Сегодня, 25 ноября, Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате с 2026 года.

Новая команда концерна General Motors в первый год своего участия в Формуле-1 в 2026 году будет использовать двигатели «Феррари» или «Хонда». Ожидается, что General Motors завершит разработку собственного силового агрегата к сезону 2028 года.