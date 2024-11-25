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Майкл Андретти обратился с заявлением после соглашения о приёме «Кадиллака» в Ф-1

Майкл Андретти обратился с заявлением после соглашения о приёме «Кадиллака» в Ф-1
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Майкл Андретти, бывший гонщик Формулы-1, руководитель команды, которую ранее не пустили в чемпионат, обратился с заявлением, в котором приветствовал соглашение о приходе «Кадиллака» в Формулу-1 в 2026 году.

«Команда «Кадиллак» состоит из сильной группы людей, которые неустанно трудились над созданием американской команды. Я очень горжусь их упорным трудом и поздравляю всех её членов с этим важным шагом. Я буду болеть за вас!» — написал Андретти на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, 25 ноября, Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате с 2026 года.

Напомним, ранее Марио Андретти заявлял, что уже бывший босс Liberty Media Грег Маффей сказал ему в приватном разговоре, что ни за что не допустит Майкла Андретти в Формулу-1. Впоследствии Марио пожаловался Конгрессу, что отказ нарушает антимонопольное законодательство США. Минюст начал расследование, которое всё ещё продолжается.

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