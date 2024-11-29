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Формула-1, Гран-при Катара — 2024: пятничные заезды, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Катара — 2024: пятничные заезды, онлайн-трансляция
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29 ноября на международном автодроме «Лусаил» (Доха) состоятся пятничные заезды 23-го этапа сезона-2024 Формулы-1 — Гран-при Катара. Сессия свободной практики стартует в 16:30 мск. В 20:30 начнётся квалификация к спринту.

После 22-го этапа в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен («Ред Булл») досрочно завоевал титул чемпиона Формулы-1 сезона-2024. На его счету в личном зачёте 403 очка. У Ландо Норриса из «Макларена» на 63 очка меньше — 340. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (319 очков). В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 608 очков, у итальянской команды «Феррари» 584 очка, а у «Ред Булл» — 555.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободной практики и квалификации к спринту Формулы-1, доступные по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция тренировки Гран-при Катара Формулы-1

Онлайн-трансляция спринт-квалификации Гран-при Катара Формулы-1

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Расписание трансляций Гран-при Катара — 2024
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