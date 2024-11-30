В субботу, 30 ноября, на международном автодроме «Лусаил» (Доха) состоится спринтерская гонка 23-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Катара. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 17:00 мск.

После 22-го этапа в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен («Ред Булл») досрочно завоевал титул чемпиона Формулы-1 сезона-2024. На его счету в личном зачёте 403 очка. У Ландо Норриса из «Макларена» на 63 очка меньше — 340. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (319 очков). В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 608 очков, у итальянской команды «Феррари» 584 очка, а у «Ред Булл» — 555.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция спринтерской гонки