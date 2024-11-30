Формула-1, Гран-при Катара — 2024: квалификация, онлайн-трансляция

В субботу, 30 ноября, состоится квалификация 23-го этапа чемпионата мира Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Катара. Этап принимает стационарная трасса международного автодрома «Лусаил» (Доха). Начало квалификации запланировано на 21:00 мск.

После 22-го этапа в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен («Ред Булл») досрочно завоевал титул чемпиона Формулы-1 сезона-2024. Перед Гран-при Катара на его счету в личном зачёте 403 очка. У Ландо Норриса из «Макларена» на 63 очка меньше — 340. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (319 очков). В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 608 очков, у итальянской команды «Феррари» 584 очка, а у «Ред Булл» — 555.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Катара — 2024. Онлайн-трансляция квалификации