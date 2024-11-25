Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен объяснил Келли Пике, зачем ему «Харлей Дэвидсон»

Ферстаппен объяснил Келли Пике, зачем ему «Харлей Дэвидсон»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил во время съёмок документального фильма Viaplay «Макс Ферстаппен: Анатомия чемпиона» своей девушке Келли Пике, зачем ему мотоцикл «Харлей Дэвидсон».

«Езжу ли я на своём мотоцикле? Он всё ещё в Нидерландах», — начал говорить Макс.

«Какой мотоцикл?» — перебила его Келли.

«Мой «Харлей», — ответил Макс.

«У тебя есть «Харлей»? Для чего?» — продолжила Келли.

«Ну, именно для этого. Было бы неплохо, может быть, поставить его в гостиной. Может, через несколько лет у меня будет время покататься на нём со своим толстым животом на баке, понимаешь?» — резюмировал Макс.

Материалы по теме
Ферстаппен пошутил, что после 40 лет станет как сосиска в тесте
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android