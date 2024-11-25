Ферстаппен объяснил Келли Пике, зачем ему «Харлей Дэвидсон»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил во время съёмок документального фильма Viaplay «Макс Ферстаппен: Анатомия чемпиона» своей девушке Келли Пике, зачем ему мотоцикл «Харлей Дэвидсон».

«Езжу ли я на своём мотоцикле? Он всё ещё в Нидерландах», — начал говорить Макс.

«Какой мотоцикл?» — перебила его Келли.

«Мой «Харлей», — ответил Макс.

«У тебя есть «Харлей»? Для чего?» — продолжила Келли.

«Ну, именно для этого. Было бы неплохо, может быть, поставить его в гостиной. Может, через несколько лет у меня будет время покататься на нём со своим толстым животом на баке, понимаешь?» — резюмировал Макс.