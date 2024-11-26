Колапинто рассказал подробности своей аварии в Лас-Вегасе

Гонщик «Уильямса» Франко Колапинто рассказал подробности своей аварии в квалификации Гран-при Лас-Вегаса, перегрузка при которой составила 50G.

«В этой ситуации мне пришлось пойти на больший риск, чтобы попытаться попасть в Q3. Было трудно справиться с последней попыткой во втором сегменте. Я был очень близко к Гасли и сделал очень большой отрыв — пять или четыре секунды перед тем, как начать попытку. Затем он очень, очень замедлился после 16-го поворота, и перед началом круга я был всего на восемь десятых позади него.

Я был в очень, очень неудобном положении, поэтому мне пришлось пойти на больший риск, чем следовало, было много грязного воздуха, так что это была очень сложная квалификация для нас. Темп в Q3 был очень близкий. Мы должны были попасть в первую десятку», — приводит слова Колапинто Planet F1.