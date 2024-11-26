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Марио Андретти раскрыл свою роль в команде «Кадиллак»

Марио Андретти раскрыл свою роль в команде «Кадиллак»
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Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти уточнил свою роль в новой команде «Кадиллак».

«Я чувствую себя очень счастливым, что смог остаться здесь так долго и заниматься любимым делом так долго. И мысль о том, что команда «Кадиллак» хочет, чтобы я был рядом… Я помогу, как смогу, на неисполнительной должности в команде, не буду участвовать в повседневной работе (потому что мне не нужна работа), но буду предлагать советы, вдохновение, дружбу везде, где смогу. Мне невероятно повезло», — написал Андретти на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня Формула-1 подтвердила, что достигла принципиальной договорённости с General Motors и её брендом «Кадиллак» об участии в чемпионате с 2026 года.

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