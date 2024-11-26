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Уникальный гиперкар Pagani выставлен на аукцион. За него хотят более $ 12 млн

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 1 декабря в Дубае, выставлен уникальный родстер Pagani Zonda 760 LM. Ожидаемая стоимость лота — более $ 12 млн.

Родстер Pagani Zonda 760 LM Фото: RM Sotheby's

Автомобиль был построен в 2014 году и оснащён 7,3-литровым твин-турбо двигателем Mercedes-AMG M158 V12 мощностью 559 кВт (760 л. с.) и отличается уникальным интерьером, выполненным по заказу владельца машины.

Интерьер родстера Pagani Zonda 760 LM Фото: RM Sotheby's

Среди уникальных внешних особенностей передний спойлер и задний диффузор от Pagani Zonda Cinque, зеркала заднего вида от Pagani Huayra и колёса от трековой Pagani Zonda R.

Pagani Huayra BC Фото: RM Sotheby's

На торги также будет выставлено купе Pagani Huayra BC 2017 года выпуска. Это более мощная версия Huayra, выпущенная тиражом в 29 экземпляров. Она оснащена 6-литровым твин-турбо V12, развивающим 562 кВт (764 л. с.). Ожидаемая стоимость лота — более $ 4,5 млн.

Pagani Huayra BC Фото: RM Sotheby's

Ещё одним лотом аукциона станет созданный Эдрианом Ньюи гиперкар Aston Martin Valkyrie. За него хотят $ 3 млн.