Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уникальный гиперкар Pagani выставлен на аукцион. За него хотят более $ 12 млн

Уникальный гиперкар Pagani выставлен на аукцион. За него хотят более $ 12 млн
Родстер Pagani Zonda 760 LM
Аудио-версия:
Комментарии

На аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт 1 декабря в Дубае, выставлен уникальный родстер Pagani Zonda 760 LM. Ожидаемая стоимость лота — более $ 12 млн.

Родстер Pagani Zonda 760 LM

Родстер Pagani Zonda 760 LM

Фото: RM Sotheby's

Автомобиль был построен в 2014 году и оснащён 7,3-литровым твин-турбо двигателем Mercedes-AMG M158 V12 мощностью 559 кВт (760 л. с.) и отличается уникальным интерьером, выполненным по заказу владельца машины.

Интерьер родстера Pagani Zonda 760 LM

Интерьер родстера Pagani Zonda 760 LM

Фото: RM Sotheby's

Среди уникальных внешних особенностей передний спойлер и задний диффузор от Pagani Zonda Cinque, зеркала заднего вида от Pagani Huayra и колёса от трековой Pagani Zonda R.

Pagani Huayra BC

Pagani Huayra BC

Фото: RM Sotheby's

На торги также будет выставлено купе Pagani Huayra BC 2017 года выпуска. Это более мощная версия Huayra, выпущенная тиражом в 29 экземпляров. Она оснащена 6-литровым твин-турбо V12, развивающим 562 кВт (764 л. с.). Ожидаемая стоимость лота — более $ 4,5 млн.

Pagani Huayra BC

Pagani Huayra BC

Фото: RM Sotheby's

Ещё одним лотом аукциона станет созданный Эдрианом Ньюи гиперкар Aston Martin Valkyrie. За него хотят $ 3 млн.

Материалы по теме
Видео
Шарль Леклер и Карлос Сайнс протестировали новую флагманскую Ferrari
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android