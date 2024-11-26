Инсайдер: после аварии Колапинто в Лас-Вегасе «Уильямс» одолжил детали у «Астон Мартин»

Австралийский инсайдер и фотограф Ким Иллман высказался об аварии, в которую попал аргентинский гонщик «Уильямса» Франко Колапинто в концовке второго сегмента квалификации Гран-при Лас-Вегаса. По словам Иллмана, детали для разбившегося болида команда одолжила у «Астон Мартин».

«Давайте коснёмся Франко Колапинто: ему разрешили выступать после крупной аварии в квалификации. Машина была восстановлена, и два источника сообщили мне, что «Уильямсу» фактически пришлось одолжить детали у «Астон Мартин», чтобы подготовить машину. На самом деле, как мне кажется, они одолжили детали ещё до аварии. Наверняка рядовые болельщики нечасто думают об этом. Откуда берутся эти детали? Но я понимаю, что задняя часть «Астон Мартин» такая же или почти такая же, как у «Уильямса», — сказал Иллман на своём канале в YouTube.

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