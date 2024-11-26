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Норрис ответил, стал бы Ферстаппен в 2024 году чемпионом, будь у него болид «Макларена»

Норрис ответил, стал бы Ферстаппен в 2024 году чемпионом, будь у него болид «Макларена»
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Британский пилот Ландо Норрис выразил уверенность, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал бы чемпионом в нынешнем сезоне Формулы-1, будь в его распоряжении автомобиль «Макларена». Напомним, Ферстаппен завоевал титул по итогам Гран-при Лас-Вегаса, где ему было нужно опередить Норриса, что он и сделал. Макс был пятым, а Ландо – шестым.

«Сумел бы Ферстаппен выиграть титул в этом сезоне, если бы у него был болид «Макларена»? Нет, определённо нет. Ещё никто в истории Формулы-1 не справлялся с таким дефицитом, как у меня. Никто», — приводит слова Норриса издание The Telegraph.

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