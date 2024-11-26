В Лас-Вегасе назвали число зрителей Ф-1 — оно более чем в два раза разнится с официальным

Управление общественной информации Департамента полиции Лас-Вегаса опубликовало данные о посещаемости прошедшего этапа Формулы-1.

Согласно отчёту, в первый день на уикенде побывало 32 тыс. человек, во второй – 50 тыс., в третий – 57 тыс. Итоговая посещаемость составила 139 тыс. человек.

Примечательно, что данные более чем в два раза расходятся со статистикой Формулы-1, ранее заявившей, что Гран-при Лас-Вегаса посетило 306 тыс. человек.

Напомним, победителем этапа стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» досрочно завоевал четвёртый титул в карьере.

Материалы по теме Тото Вольф оценил победный дубль «Мерседеса» в Лас-Вегасе

Все американские трассы Формулы-1 — от Инди до Лас-Вегаса