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В Лас-Вегасе назвали число зрителей Ф-1 — оно более чем в два раза разнится с официальным

В Лас-Вегасе назвали число зрителей Ф-1 — оно более чем в два раза разнится с официальным
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Управление общественной информации Департамента полиции Лас-Вегаса опубликовало данные о посещаемости прошедшего этапа Формулы-1.

Согласно отчёту, в первый день на уикенде побывало 32 тыс. человек, во второй – 50 тыс., в третий – 57 тыс. Итоговая посещаемость составила 139 тыс. человек.

Примечательно, что данные более чем в два раза расходятся со статистикой Формулы-1, ранее заявившей, что Гран-при Лас-Вегаса посетило 306 тыс. человек.

Напомним, победителем этапа стал пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл. Голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» досрочно завоевал четвёртый титул в карьере.

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