Ферстаппен рассказал, как приглашал Норриса перейти в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о гонщике «Макларена» Ландо Норрисе, рассказав, как однажды приглашал его в австрийскую команду.

«Конечно, я проводил немало времени с Ландо. Поэтому, когда выигрывал, а он – нет, я всегда говорил ему: «Твоё время ещё придёт. Продолжай в том же духе. Думаю, у тебя хорошая атмосфера внутри команды». В то время я с радостью приглашал его стать моим товарищем по команде – если хочешь побеждать, можешь приехать сюда.

Но, конечно, я рад за него. Он провёл отличный сезон. Возможно, в этом году не всё складывалось так, как он хотел, но это всего лишь часть пути, по которому идёшь. Ошибки неизбежны, и ты просто учишься на них. Важно, как на них реагируешь», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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