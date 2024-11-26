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BBC раскрыла сумму, которую заплатит General Motors за присоединение к Формуле-1

BBC раскрыла сумму, которую заплатит General Motors за присоединение к Формуле-1
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Американский автогигант General Motors и его партнёр, группа TWG Global, обязались выплатить $ 450 млн за вступление в Формулу-1. Об этом информирует BBC, ссылаясь на несколько источников.

Эта сумма будет распределена между нынешними 10 командами в качестве компенсации за потерю призовых ввиду прихода нового участника.

Отмечается, что это больше, чем предусмотренная существующим Договором согласия Формулы-1 сумма в $ 200 млн. Однако соглашения между Формулой-1, ФИА и командами заканчиваеются после 2025 года и пересматриваются на 2026 год. Ожидается, что в новых сделках соответствующая сумма снова возрастёт.

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