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Ферстаппен ответил, остаются ли они с Норрисом друзьями

Ферстаппен ответил, остаются ли они с Норрисом друзьями
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прояснил свои отношения с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом. По словам нидерландца, они продолжают оставаться друзьями.

«Сейчас мы остаёмся друзьями, но мы не лучшие друзья. Не могу сказать, что звоню ему каждый день. У нас обоих есть свои лучшие друзья. Так и взрослеешь, верно? Но мы приятели. Я его очень уважаю», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1. Его Макс добыл после Гран-при Лас-Вегасе, где ему было достаточно финишировать впереди Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым.

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