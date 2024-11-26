Ферстаппен ответил, остаются ли они с Норрисом друзьями

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прояснил свои отношения с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом. По словам нидерландца, они продолжают оставаться друзьями.

«Сейчас мы остаёмся друзьями, но мы не лучшие друзья. Не могу сказать, что звоню ему каждый день. У нас обоих есть свои лучшие друзья. Так и взрослеешь, верно? Но мы приятели. Я его очень уважаю», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1. Его Макс добыл после Гран-при Лас-Вегасе, где ему было достаточно финишировать впереди Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым.

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: