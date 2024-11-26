«Сверхчеловеческие усилия». Брандл оценил путь Ферстаппена к четвёртому титулу в Ф-1

Известный британский обозреватель Мартин Брандл прокомментировал победу голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Поздравляю Макса Ферстаппена с четвёртым титулом Формулы-1 подряд. Необходимы сверхчеловеческие ментальные и физические усилия для такого уровня и таких достижений, как в хорошие времена, так и в плохие.

«Ред Булл» был доминирующей машиной в начале сезона, и Макс создал отличный трамплин для титула, выиграв семь из десяти первых гонок. И при этом он справлялся с кризисом Кристиана Хорнера, ссорой его отца Йоса с Кристианом, а также бесконечными слухами о том, что он уйдёт из команды.

Во второй половине сезона у него была третья машина, но он прыгнул выше головы. Смертельный удар по надеждам Ландо Норриса был нанесён в Бразилии, когда Ферстаппен показал мастер-класс, поднявшись с 17-го места на первое», — приводит слова Брандла Sky Sports.