Ф-1 представила хартию разнообразия и инклюзивности, инициированную Хэмилтоном

Формула-1 представила новую хартию разнообразия и инклюзивности, которая была согласована всеми 10 командами, самой Формулой-1 и Международной автомобильной федерацией (ФИА). Как уточняет пресс-служба «Королевских гонок», она была создана при поддержке Королевской инженерной академии, которая вместе с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном представила первоначальный отчёт в 2021 году.

Хартия является результатом рекомендаций того отчёта, суть которых сводится к повышению разнообразия и инклюзивности во всех сферах. В ней изложены четыре ключевых направления, к которым нужно стремиться.

1. Ориентация на инициативы, направленные на привлечение в автоспорт групп населения, которые представлены в нём в недостаточной мере.

2. Внедрение процессов, направленных на устранение предвзятости в организациях автоспорта и создание культуры вовлечения, что создаст условия для успеха самых разных людей.

3. Прислушивание и поощрение всех точек зрения при проектировании, разработке и поставке продуктов и услуг.

4. Сообщение о приверженности хартии внешним заинтересованным сторонам с целью дальнейшего обучения и совершенствования для обеспечения более инклюзивного опыта.

Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце: