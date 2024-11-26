Экс-пилот Ф-1: Ферстаппен в абсолютном топе с Хэмилтоном, Сенной и Шумахером

Бывший пилот Ф-1, а ныне аналитик Джолион Палмер высказался о победе гонщика «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Трудно спорить с тем, что Макс в абсолютном топе с Хэмилтоном, Сенной и Шумахером. Он выступает на неумолимо грозном уровне. Пелетон не был более конкурентоспособным, чем в 2024 году, но ему удавалось внушать страх соперникам.

Если говорить о способностях, у него есть всё. У него нет слабостей. Единственное, мне бы хотелось видеть, чтобы он был немного честней в пылу чемпионской борьбы. Хотя можно и сказать, что это его преимущество — быть безжалостным и выходить за рамки», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.