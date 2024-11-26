Чандхок ответил, что его удивило в вопросе присоединения General Motors к Ф-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок поделился мнением о предстоящем присоединении к «Королевским гонкам» General Motors. Команда американского концерна будет называться «Кадиллак».

«Это отличные новости для Формулы-1! Как я не раз говорил последние 18 месяцев, большее количество автомобилей на стартовой решётке принесёт пользу для спорта и будет особенно полезно для привлечения новых гонщиков. Скорость разворота со стороны Формулы-1 стала неожиданностью — всего несколько месяцев назад они были непреклонны в том, чтобы никакой сделки не было!» — написал Чандхок на своей странице в социальных сетях.

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