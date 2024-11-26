Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чандхок ответил, что его удивило в вопросе присоединения General Motors к Ф-1

Чандхок ответил, что его удивило в вопросе присоединения General Motors к Ф-1
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок поделился мнением о предстоящем присоединении к «Королевским гонкам» General Motors. Команда американского концерна будет называться «Кадиллак».

«Это отличные новости для Формулы-1! Как я не раз говорил последние 18 месяцев, большее количество автомобилей на стартовой решётке принесёт пользу для спорта и будет особенно полезно для привлечения новых гонщиков. Скорость разворота со стороны Формулы-1 стала неожиданностью — всего несколько месяцев назад они были непреклонны в том, чтобы никакой сделки не было!» — написал Чандхок на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
BBC раскрыла сумму, которую заплатит General Motors за присоединение к Формуле-1

Самые именитые команды Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android