Ферстаппен оценил шансы Норриса на чемпионство в Формуле-1 в будущем

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о пилоте команды «Макларен» Ландо Норрисе.

«Конечно, между нами были некоторые конфликтные ситуации, но, в конце концов, мы всегда можем посмотреть друг другу в глаза. Мы испытываем большое уважение как на трассе, так и за её пределами, и, честно говоря, он отличный парень, как и отличный гонщик. Уверен, придёт и его время, и он будет завоевывать титулы», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, Ферстаппен гарантировал себе чемпионский титул в этом сезоне Формулы-1. Нидерландец завоевал его после Гран-при Лас-Вегасе, где ему было достаточно финишировать впереди Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым.

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