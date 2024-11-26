Plymouth Barracuda, на котором ездил Ландо Норрис, продан на аукционе

Маслкар Plymouth Barracuda, подготовленный eBay Motors совместно с McLaren, продан на аукционе за $ 70 тыс. Автомобиль стал известен после того, как Ландо Норрис приехал на нём на «Трассу Америк» в один из дней Гран-при США в Остине. Вырученная сумма была переведена Обществу женщин-инженеров (Society of Women Engineers).

Plymouth Barracuda от eBay и McLaren Фото: eBay

Автомобиль выкрашен в фирменный для McLaren цвет Papaya Orange и собран командой Alex Taylor Racing. Под капотом у маслкара 5,5-литровый V8, комплектуемый автоматической трансмиссией. Кроме того, у машины новая выхлопная система, заменены подвеска и тормоза, а также установлены новые диски и шины.

Салон машины украшен автографом Норриса Фото: eBay

Plymouth Barracuda был представлен в 1964 году и на протяжении 10 лет оставался одним из самых популярных в США маслкаров. Автомобиль традиционно оснащался мощными двигателями, вплоть до 7,2-литрового V8 Magnum.