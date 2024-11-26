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Тото Вольф поделился ожиданиями от выступления «Мерседеса» в Катаре

Тото Вольф поделился ожиданиями от выступления «Мерседеса» в Катаре
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о предстоящем Гран-при Катара, который пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в Дохе.

«Гонки в Лас-Вегасе и Катаре не могут разниться сильнее. В Катаре много скоростных участников и всего несколько, если они вообще есть, зон торможения. Мы отправляемся туда позднее, чем год назад, но там всё равно будет очень тепло, и это контрастирует с прохладой Лас-Вегаса и его медленными участками. Но мы настроены ещё на одно сильное выступление.

Конечно, прохлада в Лас-Вегасе была нам на руку, но трасса в Катаре должна быть предпочтительней для нашей машины. W15 смотрелся лучше на трассах со высокоскоростными поворотами, как Сильверстоун и Спа. Мы знаем, конкуренты будут сильнее, но мы постараемся снова оказаться впереди», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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