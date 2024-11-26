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Марио Андретти назвал команду, чьи моторы намерен использовать «Кадиллак» в 2026 году

Марио Андретти назвал команду, чьи моторы намерен использовать «Кадиллак» в 2026 году
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Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти ответил на вопрос по поводу силовой установки, которая будет на болидах «Кадиллак» после прихода в Формулу-1 в 2026 году. Ожидается, что General Motors завершит разработку своего мотора к сезону 2028 года.

«Процесс продолжается прямо сейчас. Мы выйдем на стартовую решётку в 2026 году. Разработка силового агрегата будет продолжаться. Команда будет полностью укомплектована и начнёт работу в 2026-м. Будут ли у нас моторы «Феррари» до 2028 года? Именно такие у нас сейчас планы. Вопрос ещё не решён, но такова цель. Это наше предпочтение», — приводит слова Андретти NBC News.

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