Марио Андретти раскрыл планы «Кадиллака» на состав пилотов в 2026 году

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти ответил на вопрос по поводу состава пилотов команды «Кадиллак». Гоночный коллектив присоединится к Формуле-1 в 2026 году.

«Поиск американских гонщиков — таких, как Колтон Херта? Он определённо один из тех, кто рассматривается нами. Думаю, нужно держать варианты открытыми. На данный момент доступно больше гонщиков, чем команд. 10 команд — это много, но пилотов — гораздо больше. Талантов гораздо больше. В наших планах взять в начале одного опытного гонщика — национальность не имеет значения, — а также — молодого американского таланта. Таковы цели на данный момент», — приводит слова Андретти издание NBC News.

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