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Феттель категорично высказался о возможности своего возвращения в Формулу-1

Феттель категорично высказался о возможности своего возвращения в Формулу-1
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель настаивает, что уже не думает о возвращении в Формулу-1, но допустил, что может посоревноваться в других категориях автоспорта.

«Я определённо не думаю о Формуле-1. Но, возможно, в будущем я сяду в другую гоночную машину. Конечно, это будет уже не с такой интенсивностью, как в прошлом… На данный момент ещё ничего не решено.

Будет ли это Ле-Ман? Возможно. Но когда я принимаю участие в гонках, у меня есть определённые базовые амбиции, что означает: я должен уделять этому достаточно времени. Конечно, это не сравнимо с Формулой-1, в которой сейчас 24 гонки. Это совсем другая история», — приводит слова Феттеля SportDe.

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