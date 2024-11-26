Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер уклончиво ответил на вопрос о шансах Мика на место в «Кадиллаке»

Ральф Шумахер уклончиво ответил на вопрос о шансах Мика на место в «Кадиллаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказался о предполагаемом составе пилотов новой команды «Кадиллак», при этом уклончиво ответив на вопрос о шансах его племянника Мика получить одно из двух мест.

«Я почти уверен, что они будут полагаться на американские таланты. С другой стороны, можно сказать, что уровень IndyCar — это не уровень Формулы-1. Мы видели это на многочисленных тестах. Но это не значит, что там не скрывается какой-то суперталант, которого ещё никто не нашёл.

Шансы Мика? Полагаю, они возьмут хотя бы одного известного гонщика, чтобы иметь отправную точку. Они начинают с нуля, и это будет чертовски сложно. Вот почему им нужен кто-то, на кого вы можете положиться.

Рад, что у нас будет 11 команд, с нетерпением этого жду, потому что, прежде всего, это два места для новых, молодых гонщиков. Мы знаем, как это сложно с 20 машинами. Теперь в нашем распоряжении на 10% больше», — приводит слова Шумахера Planet F1.

Материалы по теме
«Кадиллак» будет использовать в 2026 году моторы «Феррари» — Associated Press
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android