Ральф Шумахер уклончиво ответил на вопрос о шансах Мика на место в «Кадиллаке»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказался о предполагаемом составе пилотов новой команды «Кадиллак», при этом уклончиво ответив на вопрос о шансах его племянника Мика получить одно из двух мест.

«Я почти уверен, что они будут полагаться на американские таланты. С другой стороны, можно сказать, что уровень IndyCar — это не уровень Формулы-1. Мы видели это на многочисленных тестах. Но это не значит, что там не скрывается какой-то суперталант, которого ещё никто не нашёл.

Шансы Мика? Полагаю, они возьмут хотя бы одного известного гонщика, чтобы иметь отправную точку. Они начинают с нуля, и это будет чертовски сложно. Вот почему им нужен кто-то, на кого вы можете положиться.

Рад, что у нас будет 11 команд, с нетерпением этого жду, потому что, прежде всего, это два места для новых, молодых гонщиков. Мы знаем, как это сложно с 20 машинами. Теперь в нашем распоряжении на 10% больше», — приводит слова Шумахера Planet F1.