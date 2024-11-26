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В «Ред Булл» допустили разработку заднего антикрыла с низкой прижимной силой

В «Ред Булл» допустили разработку заднего антикрыла с низкой прижимной силой
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше высказался о решении команды в последние два года не производить версию заднего антикрыла со сверхнизким уровнем прижимной силы, а также рассказал, что это решение может быть пересмотрено.

«Я думаю, это стоит обдумать. Возможно, мы не сделали этого [антикрыла] по нескольким причинам, например, из-за бюджета и времени. Когда вы делаете заднее крыло, вы не занимаетесь ничем другим.

Очевидно, что, возможно, это была ошибка. Это то, что мы должны обдумать. Нам нужно такое заднее крыло, которое будет лучше того, что есть у нас сейчас. Это тоже непростая задача, но я думаю, очевидно, мы снова изучим этот вопрос, поскольку в нынешнем и прошлом году мы отклонили его», — приводит слова Ваше Autosport.

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