Сайнс призвал к изменению расписания Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс призвал изменить расписание Гран-при Лас-Вегаса, поскольку нынешнее — слишком тяжёлое для персонала команд.

«Нынешний Гран-при Лас-Вегаса стал шагом вперёд по сравнению с прошлым годом. Мне кажется, в прошлом году Формула-1, если уж на то пошло, старалась устроить слишком много шоу. Она чересчур отошла от канонов Формулы-1 и чрезмерно вошла в стиль Вегаса. Мне кажется, в этом году всё получилось более обычным, мы просто успешно делали своё дело.

Я бы ещё перенёс гонку на пару часов раньше, если бы мог. Думаю, это помогло бы всем в паддоке, всем, кто работает в этом виде спорта, позитивно повлияло бы на организм и настроение по ходу уикенда.

Итак, гонка на пару часов раньше и слот подряд с Катаром. Вот о чём я бы попросил. В остальном это отличная трасса для хороших гонок; сложная, но подходящая для обгонов. Я бы ничего не менял, только эти две детали», — приводит слова Сайнса Autosport.