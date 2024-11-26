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Соперники «Макларена» связывают слабое выступление в Вегасе с запретом мини-DRS — источник

Соперники «Макларена» связывают слабое выступление в Вегасе с запретом мини-DRS — источник
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Технический эксперт итальянского издания Auto Racer Пьерджузеппе Донадони объяснил, что «Макларен» использовал на Гран-при Лас-Вегаса заднее антикрыло с очень низким уровнем прижимной силы, чтобы компенсировать потери от падения характеристик после запрета их крыла «мини-DRS».

«У соперников «Макларена» существует твёрдое убеждение, что без системы мини-DRS машина MCL38 потеряла характеристики на скоростных трассах. Именно поэтому крыло с очень низкой [аэродинамической] нагрузкой, которое не использовалось ими в Монце, дебютировало в Лас-Вегасе», — написал Донадони на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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