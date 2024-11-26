Йос Ферстаппен рассказал о переживаниях семьи во время Гран-при Лас-Вегаса

Йос Ферстаппен рассказал, как вся семья переживала за Макса Ферстаппена, когда тот боролся за свой четвёртый титул на Гран-при Лас-Вегаса.

«Я разговаривал с Максом за полтора часа до старта. Мы всегда так делаем. Было ещё больше волнения, и, конечно, была надежда, что всё пойдёт как надо. Конечно, приятнее быть там, но иногда мне нравится остаться дома и не испытывать стресса на протяжении недели. Макс в любом случае прекрасно знает, что ему необходимо делать, так что мне больше не нужно постоянно быть рядом, и меня это вполне устраивает.

Макс чувствовал себя хорошо. Он не знал, как выдержат шины, но у меня уже было хорошее предчувствие, когда он вырвался вперёд после пяти или шести кругов. Мы также видели, что «Макларены» были не очень быстры, так что всё выглядело хорошо. Вот то, ради чего мы когда-то начали это вместе.

Вся его семья переживала: его мать, его сестра и бабушка. Как он сказал, иногда мы звоним ему, а у него нет времени. Он живёт с этим, и теперь приятно иметь такие большие успехи.

Я уже виделся с ним в Амстердаме, когда он приземлился там. Ему нужно было высадить некоторых людей. Затем его мать и сестра сели в самолёт. Его дозаправили, и он снова улетел. Могу сказать, что он не спал, бодрствовал до 10:30 утра, собрал вещи и вылетел в Амстердам», — приводит слова Ферстаппена-старшего RacingNews365.