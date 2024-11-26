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Баттон допустил, что сим-рейсинг помогает Ферстаппену в реальных гонках

Баттон допустил, что сим-рейсинг помогает Ферстаппену в реальных гонках
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Чемпион 2009 года Дженсон Баттон допустил, что занятие виртуальными гонками помогает четырёхкратному чемпиону Максу Ферстаппену добиваться успеха в реальных гонках Формулы-1.

«Когда смотришь на Макса на трассе, он кажется спокойным. Он пытается набрать как можно больше очков, не напрягаясь из-за того, что у него не самая быстрая машина. Он вбил себе в голову: «Я не собираюсь выигрывать ещё одну гонку, я просто буду делать всё, что смогу, в каждом конкретном заезде». И, думаю, последняя гонка в Бразилии — это просто вау, своей победой он поставил точку.

Я соревновался с Максом в конце своей карьеры, и самым впечатляющим моментом было то, как он мог позиционировать машину. Например, на старте было три машины рядом, и он мог найти способ пробраться между ними. Он верил в себя и в машину больше, чем кто-либо другой в очень сложных условиях. Он чрезвычайно талантлив, и, думаю, это благодаря картингу и его родителям. Но я также думаю, что игровой момент — это количество часов, которые он провёл в игре — многие дни и годы, — думаю, это также помогло его таланту и сделало его одним из лучших в истории», — приводит слова Баттона GP Blog.

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