Хельмут Марко заявил, что Ферстаппен стал лидером «Ред Булл» на фоне скандала с Хорнером

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, как Макс Ферстаппен проявил лидерские качества на фоне скандала вокруг Кристиана Хорнера в начале сезона-2024.

«Он развил в себе сильный характер и был лидером в этой сложной ситуации, которая возникла после смерти господина Матешица. Появился вакуум, но, в конце концов, мы объединились и сказали: «Мы должны выиграть этот чемпионат, так что давайте работать вместе».

В эти соревнованиях победил Макс. В половине гонок наша машина была неконкурентоспособна, и всё равно он добился максимума. Он выигрывал гонки, когда машина была не очень хороша, было важно финишировать пятым или шестым, что он и делал, используя свою скорость, но также и свой мозг.

Нужно дать ему конкурентоспособную машину, и тогда он снова станет чемпионом», — приводит слова Марко RacingNews365.