Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко заявил, что Ферстаппен стал лидером «Ред Булл» на фоне скандала с Хорнером

Хельмут Марко заявил, что Ферстаппен стал лидером «Ред Булл» на фоне скандала с Хорнером
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, как Макс Ферстаппен проявил лидерские качества на фоне скандала вокруг Кристиана Хорнера в начале сезона-2024.

«Он развил в себе сильный характер и был лидером в этой сложной ситуации, которая возникла после смерти господина Матешица. Появился вакуум, но, в конце концов, мы объединились и сказали: «Мы должны выиграть этот чемпионат, так что давайте работать вместе».

В эти соревнованиях победил Макс. В половине гонок наша машина была неконкурентоспособна, и всё равно он добился максимума. Он выигрывал гонки, когда машина была не очень хороша, было важно финишировать пятым или шестым, что он и делал, используя свою скорость, но также и свой мозг.

Нужно дать ему конкурентоспособную машину, и тогда он снова станет чемпионом», — приводит слова Марко RacingNews365.

Материалы по теме
«Сверхчеловеческие усилия». Брандл оценил путь Ферстаппена к четвёртому титулу в Ф-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android