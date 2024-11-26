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«Рад, что мы этого не сделали». Расселл рассказал, что хотел пожертвовать ГП Лас-Вегаса

«Рад, что мы этого не сделали». Расселл рассказал, что хотел пожертвовать ГП Лас-Вегаса
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, как хотел, чтобы команда пожертвовала участием в Гран-при Лас-Вегаса и сняла свой самый новый двигатель с целью сохранить его для Катара. Но они отказались от этого шага и добились в Лас-Вегасе победного дубля.

«Думаю, у нас есть хорошие шансы в Катаре. Честно говоря, перед этим тройником я нацеливался на Катар, вплоть до того, что мне хотелось снять свой самый новый двигатель и поставить в Лас-Вегасе старый с целью сохранить новый для Катара. Я даже рад, что мы этого не сделали», — приводит слова Расселла RacingNews365.

Победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Второе место занял ещё один гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку лучших представитель «Феррари» Карлос Сайнс.

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