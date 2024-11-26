81-летний Марко рассказал, как до утра отмечал в Лас-Вегасе титул Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что ему было тяжело приехать в аэропорт к 8:30 утра после празднования в «городе грехов» Лас-Вегасе четвёртого подряд чемпионского титула Макса Ферстаппена.

«Времени [на празднование] было немного. Церемония награждения состоялась только в полночь, и на трассе всё ещё было очень уютно. Дальше мы отправились по отдельности. Я прибыл в отель где-то в четыре — полпятого утра. Но там почти никто не спал. Мне нужно было оказаться в аэропорту в 8:30, и это было тяжело.

Моя критика Лас-Вегаса? Когда горят огни, тогда всё работает. Тогда есть романтика. На выходных я понял, что это — идеальное место для вечеринок. Но у нас не было ни минуты для отдыха. В течение следующих нескольких дней мы будем тихо ужинать в Дубае», — приводит слова Марко OE24.